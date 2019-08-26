Полиция сообщила подробности взрыва в центре Киева. Фото: Нацполиция

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Ракурс

Выстрел из гранатомета в здание ОАО «Мостобуд» в Киеве квалифицирован как террористический акт.

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Следователи открыли уголовное производство расследуется по ч. 1 ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об определении подследственности в указанном уголовном производстве. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве.

По информации правоохранителей, в результате выстрела никто не пострадал. Граната повредила окна, фасад здания и помещения кабинетов. Остатки боеприпаса эксперты изъяли и направили на исследование.

Поиском злоумышленников занимается весь личный состав полиции Киева, введен в действие специальный оперативный план. Правоохранители ищут камеры видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент выстрела, пути подхода и отхода злоумышленников.

Напомним, в ночь на 26 августа помещение ОАО «Мостобуд» в Киеве неизвестные обстреляли из ручного противотанкового гранатомета. Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания, к счастью никто не пострадал. Источники в полиции сообщили, что злоумышленников было двое. Они скрылись с места преступления на мопеде. В столице введен оперативный план «Сирена».