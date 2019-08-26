Поліція повідомила подробиці вибуху в центрі Києва. Фото: Нацполіція

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Постріл з гранатомету в будівлю ВАТ «Мостобуд» у Києві кваліфіковано як терористичний акт.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 258 (теракт) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо визначення підслідності у вказаному кримінальному провадженні. Про це 26 серпня повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції в Києві.

За інформацією правоохоронців, внаслідок пострілу ніхто не постраждав. Граната пошкодила вікна, фасад будівлі та приміщення кабінетів. Рештки боєприпасу експерти вилучили та направили на дослідження.

Пошуком зловмисників займається весь особовий склад поліції Києва, введено в дію спеціальний оперативний план. Правоохоронці шукають камери відеонагляду, які могли зафіксувати момент пострілу, шляхи підходу і відходу зловмисників.

Нагадаємо, у ніч на 26 серпня приміщення ВАТ «Мостобуд» у Києві невідомі особи обстріляли з ручного протитанкового гранатомету. Снаряд поцілив в одне з вікон на четвертому поверсі будівлі, на щастя ніхто не постраждав. Джерела в поліції повідомили, що зловмисників було двоє. Вони зникли з місця злочину на мопеді. У столиці введено оперативний план «Сирена».