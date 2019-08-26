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Другий пакет санкції США проти Росії сьогодні почав діяти. Фото: Сергій Нуженко

Почали діяти нові санкції США проти РФ за отруєння Скрипалів

26 сер 2019, 09:45
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Сьогодні вступив у силу другий пакет санкцій США проти Російської Федерації, введений через отруєння у британському Солсбері колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

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Нові антиросійські санкції діятимуть щонайменше рік. У рамках цих обмежувальних заходів міжнародні фінансові організації просять не надавати та не продовжувати Москві кредити, фінансову і технічну допомогу. Про це 26 серпня повідомляє Deutsche Welle.

Вашингтон заборонив банкам із США надавати нерублеві кредити Москві й брати участь у первинному продажу суверенного боргу не в рублях. Також санкції поширюються на ліцензування експорту товарів і технологій, що контролюються міністерством торгівлі США в рамках боротьби з поширенням хімічної і біологічної зброї.

Як відомо, в березні 2018 року в Солсбері на Сергія Скрипаля і його доньку Юлію було скоєно напад з використанням хімічної речовини «Новичок». Лікарям вдалося врятувати їхнє життя. Лондон звинуватив у нападі Москву, оприлюднивши детальну доповідь про перебування росіян у країні.

Нагадаємо, у травні Державний департамент США розробив і направив держсекретарю Майку Помпео та президенту країни Дональду Трампу новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Ці санкції стосуються отруєння Скрипалів. Трамп 2 серпня підписав указ, що стосується процедури виконання положень про введення цих санкцій.


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