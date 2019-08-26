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Второй пакет санкции США против России сегодня начал действовать. Фото: Сергей Нуженко

Начали действовать новые санкции США против РФ из-за отравления Скрипалей

26 авг 2019, 09:45
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Сегодня вступил в силу второй пакет санкций США против Российской Федерации, введенный из-за отравления в британском Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Новые антироссийские санкции будут действовать минимум год. В рамках этих ограничительных мер международные финансовые организации просят не давать и не продлевать Москве кредиты, финансовую и техническую помощь. Об этом 26 августа сообщает Deutsche Welle.

Вашингтон запретил банкам из США предоставлять нерублевые кредиты Москве и участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях. Также санкции распространяются на лицензирование экспорта товаров и технологий, контролируемых Министерством торговли США в рамках борьбы с распространением химического и биологического оружия.

Как известно, в марте 2018 года в Солсбери на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было совершено нападение с использованием химического вещества «Новичок». Врачам удалось спасти их жизнь. Лондон обвинил в нападении Москву, обнародовав подробный доклад о пребывание россиян в стране.

Напомним, в мае Государственный департамент США разработал и направил госсекретарю Майку Помпео и президенту страны Дональду Трампу новый пакет санкций против Российской Федерации. Эти санкции касаются отравления Скрипалей. Трамп 2 августа подписал указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении этих санкций.


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