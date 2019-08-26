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Палестина выпустила ракеты по израильской территории. Фото: NewsOne

Палестина нанесла ракетный удар по Израилю

26 авг 2019, 09:15
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Ракетный удар нанесла Палестина по территории Израиля. Всего в сторону израильской территории было выпущено три ракеты.

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Ракетный залп был осуществлен в секторе Газа. Две ракеты перехватила система ПВО «Железный купол», одна достигла цели. Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Об этом проинформировала Армия обороны Израиля Twitter.

Из-за атаки с воздуха сирена сработала в городе Сдерот, поселке Ибим, а также в нескольких населенных пунктах, которые расположены рядом с палестинским приморским анклавом.

Напомним, в мае более 600 снарядов и ракет были запущены по южной части Израиля из сектора Газа. В результате противостояния в секторе Газа погибли по меньшей мере 13 человек, шесть из которых идентифицировали как членов ХАМАС и организации «Исламский джихад». Количество жертв в Израиле достигло пяти человек. Впоследствии Израиль и Палестина договорились прекратить огонь.

Ранее сообщалось, что в июне Израиль атаковал ракетами военный аэродром T4 в сирийской провинции Хомс. Силы противовоздушной обороны Сирии смогли сбить две ракеты, остальные все же достигли заданной цели. В результате обстрела были повреждены склады боеприпасов и другие здания.

Источник: Ракурс


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