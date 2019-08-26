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Трамп на саммите «Большой семерки» поссорился с лидерами стран через РФ. Фото: ITC.ua

Трамп поссорился с лидерами «Большой семерки» из-за России — The Guardian

26 авг 2019, 08:45
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Президент США Дональд Трамп поссорился со своими коллегами из «Большой семерки» на саммите.

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Хозяин Белого дома активно настаивал на возвращении Российской Федерации в G7. Заявлял, что РФ необходима для обсуждения вопросов Ирана, Сирии и Северной Кореи. Поскольку большинство лидеров стран были против, то ситуация обострилась. Конфликт произошел вечером в субботу, 24 августа, во время ужина на официальном открытии саммита. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на дипломатические источники.

Отмечается, что инициативу Трампа по возвращению России поддержал лишь премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который уходит в отставку. Не хотели видеть Россию в составе «Большой семерки» глава правительства Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Дональд Туск. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в этом вопросе сохранил нейтралитет.

Большинство лидеров настаивали на том, чтобы G7 оставалась сообществом либеральных демократий. Поэтому они заявили Трампу, что нельзя позволить вернуться президенту Путину, который не соответствует этому, — отметил дипломат в комментарии изданию.

Как известно, формат G7 появился в 1976 году, в 1997 году к нему присоединилась Россия и он начал называться G8. В марте 2014 года из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса россиян выгнали из клуба великих держав.

Напомним, американский президент Дональд Трамп заявил, что «вполне возможно» пригласит главу РФ Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит «Большой семерки», который состоится в США. Германия, Канада и Великобритания решительно настроены не допустить возвращения россиян в «семерку», а глава ЕС Дональд Туск даже предложил в следующем году пригласить на встречу Украине.

Источник: Ракурс


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