Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Здание «Мостостроя» в Киеве обстреляли из гранатомета. Фото: Информатор

В Киеве неизвестные из гранатомета обстреляли здание «Мостостроя» (ФОТО, ВИДЕО)

26 авг 2019, 08:14
999

Стреляли из гранатомета в центре Киева в ночь на 26 августа. Громкий хлопок был хорошо слышен, снаряд попал в здание по адресу улица Паньковская, 5.

Loading...

В этом помещении расположено ОАО «Мостострой». Инцидент произошел около 1.00. Через дорогу от здания на дороге лежал отстрелянный тубус от РПГ (ручной противотанковый гранатомет). Об этом сегодня сообщает «Информатор».

Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания. Также повреждены стекла на третьем и пятом этажах. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

На месте работали правоохранители, которые выясняют детали и обстоятельства происшествия. Источники в полиции сообщили, что злоумышленников было двое. Они скрылись с места преступления на мопеде. В столице введен оперативный план «Сирена».

Здание «Мостостроя» в Киеве обстреляли из гранатомета. Фото: Информатор

Здание «Мостостроя» в Киеве обстреляли из гранатомета. Фото: Информатор

Напомним, 13 июля в Киеве выстрелом из гранатомета попали в фасад здания на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы, в котором расположен телеканал «112 Украина». Полиция квалифицировала произошедшее как террористический акт (ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Обстрел здания из гранатомета в Киеве: происшествие квалифицировали как теракт (ФОТО)

Следователи квалифицировали обстрел здания ОАО «Мостобуд» из гранатомета как террористический акт. На поиски злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Киева

Правовые новости
10:17

Акция в поддержку пленных моряков состоялась под российским посольством в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

В воскресенье, 25 августа, под посольство РФ в Киеве пришли родители и родственники военнопленных моряков Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые удерживаются в плену на территории России

Новости Украины
18:33   25 авг
Новости партнеров
Загрузка...