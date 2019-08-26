Здание «Мостостроя» в Киеве обстреляли из гранатомета. Фото: Информатор

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Ракурс

Стреляли из гранатомета в центре Киева в ночь на 26 августа. Громкий хлопок был хорошо слышен, снаряд попал в здание по адресу улица Паньковская, 5.

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В этом помещении расположено ОАО «Мостострой». Инцидент произошел около 1.00. Через дорогу от здания на дороге лежал отстрелянный тубус от РПГ (ручной противотанковый гранатомет). Об этом сегодня сообщает «Информатор».

Снаряд попал в одно из окон на четвертом этаже здания. Также повреждены стекла на третьем и пятом этажах. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

На месте работали правоохранители, которые выясняют детали и обстоятельства происшествия. Источники в полиции сообщили, что злоумышленников было двое. Они скрылись с места преступления на мопеде. В столице введен оперативный план «Сирена».

Напомним, 13 июля в Киеве выстрелом из гранатомета попали в фасад здания на улице Дегтяревской в Шевченковском районе столицы, в котором расположен телеканал «112 Украина». Полиция квалифицировала произошедшее как террористический акт (ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса).