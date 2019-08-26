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Ракурс
Будівлю «Мостобуду» в Києві обстріляли з гранатомету. Фото: Інформатор

У Києві невідомі з гранатомету обстріляли будівлю «Мостобуду» (ФОТО, ВІДЕО)

26 сер 2019, 08:14
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Стріляли з гранатомета в центрі Києва у ніч на 26 серпня. Гучний хлопок було добре чути, снаряд поцілив у будівлю за адресою вулиця Паньківська, 5.

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У цьому приміщенні розташоване ВАТ «Мостобуд». Інцидент трапився близько 1.00. Через дорогу від будівлі на дорозі лежав відстріляний тубус від РПГ (ручний протитанковий гранатомет). Про це сьогодні повідомляє «Інформатор».

Снаряд поцілив в одне з вікон на четвертому поверсі будівлі. Також пошкоджено скло на третьому і п’ятому поверхах. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

На місці працювали правоохоронці, які з’ясовують деталі та обставини події. Джерела в поліції повідомили, що зловмисників було двоє. Вони зникли з місця злочину на мопеді. У столиці введено оперативний план «Сирена».

Будівлю «Мостбуду» в Києві обстріляли з гранатомету. Фото: Інформатор

Будівлю «Мостбуду» в Києві обстріляли з гранатомету. Фото: Інформатор

Нагадаємо, 13 липня в Києві пострілом з гранатомета влучили в фасад будівлі на вулиці Дегтярівський у Шевченківському районі столиці, в котрій розташований телеканал «112 Україна». Поліція кваліфікувала подію як терористичний акт (ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу).

Джерело: Ракурс


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