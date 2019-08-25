Віктор Медведчук 24 серпня літав до РФ. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n125937-medvedchuk-proviv-den-nezalejnosti-ukrayiny-v-rosiyi-jurnalist-karta.html

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Віктор Медведчук, голова політради партії «Опозиційна платформа — За життя» й кум президента Росії Володимира Путіна, на День Незалежності України літав до Росії.

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Увесь день, 24 серпня, політик провів на території Російської Федерації. Літак Медведчука 25 серпня вилетів до Києва з міжнародного аеропорту «Ігнатьєво», що розташований поблизу Благовєщенська. Про це повідомив журналіст програми «Схеми» Михайло Ткач у Telegram.

Де ж ще святкувати День Незалежності України народному депутату України? — написав Ткач та додав зображення з маршрутом літака Медведчука.

Раніше повідомлялося, що через візити народного депутата Юрія Бойка та його соратника Віктора Медведчука до Росії Служба безпеки України здійснює досудове розслідування за фактом скоєння дій, передбачених ст. 111 (державна зрада) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність) Кримінального кодексу України. Експерти проведуть судову лінгвістичну експертизу тексту виступів лідерів «Опозиційної платформи — За життя» під час поїздки до РФ.

Нагадаємо, перший візит до Росії Медведчук та Бойко здійснили 22 березня. Тоді вони зустрілися з російським прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим та керівником «Газпрому» Олексієм Міллером у Москві для обговорення економічних питань. Також політики відвідували Санкт-Петербург 10 та 18 липня. Під час останнього візиту Медведчук провів прес-конференцію у Санкт-Петербурзі після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.