Поліція Гонконгу відкрила вогонь по протестувальниках. Фото: flickr.com

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У Гонконзі поліція вперше за майже три місяці акцій протесту застосувала проти демонстрантів вогнепальну зброю.

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Один із поліцейських вистрілив бойовим набоєм у бік мітингувальників. Факт пострілу вже визнало керівництво поліції. Наразі невідомо, чи вразила когось куля. Про це 25 серпня повідомляє «Радіо Свобода».

Сьогодні під час сутичок із мітингувальниками поліція затримала 29 осіб. Демонстранти кидали в поліцейських каміння і пляшки із запальною сумішшю. Силовики у відповідь застосували водомети, сльозогінний газ та гумові кулі. Зіткнення почалися після того, як правоохоронці перегородили шлях колоні протестувальників.

Як відомо, протести в Гонконзі тривають вже 12 тижнів поспіль. Мітинги були викликані наміром влади прийняти закон про екстрадицію правопорушників з Гонконгу в Пекін. Маніфестанти домоглися відмови адміністрації Гонконгу від законопроекту про екстрадицію, але вимоги демонстрантів до влади КНР щодо припинення тиску на Гонконг продовжують звучати щотижня.

Нагадаємо, 25 серпня поліція Гонконгу вперше з початку антиурядових протестів застосувала водяні гармати. Водомети пішли в хід для розчищення вулиць від барикад, самих протестувальників на шляху машин не було. До цього поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників акцій протесту.