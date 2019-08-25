Водомети поліція застосувала в Гонконзі. Фото: regnum.ru

https://racurs.ua/ua/n125929-protesty-v-gonkonzi-policiya-vpershe-zastosuvala-vodyani-garmaty-video.html

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Водяні гармати застосувала поліція Гонконгу вперше з початку антиурядових протестів.

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Водомети пішли в хід для розчищення вулиць від барикад, самих протестувальників на шляху машин не було. До цього поліція застосувала сльозогінний газ проти учасників акцій протесту. Про це 25 серпня повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на The South China Morning Post.

Зазначається, що ці водяні гармати можуть викидати понад 1 тис. 200 л води за 1 хв. на відстань 50 м. До води силовики можуть домішувати сльозогінний газ. Згідно з інструкцією, струмені води можна направляти тільки в область ніг.

Днями поліція застосовувала сльозогінний газ в ході антиурядових акцій. Як відомо, протести у вихідні жителі Гонконгу влаштовують вже 12 тиждень поспіль.

Нагадаємо, 18 серпня участь у масовій антиурядової акції протесту в Гонконзі взяли майже 1,7 млн ​​осіб. Як відомо, протести були викликані наміром влади прийняти закон про екстрадицію правопорушників з Гонконгу в Пекін. Маніфестанти домоглися відмови адміністрації Гонконгу від законопроекту про екстрадицію, але вимоги демонстрантів до влади КНР щодо припинення тиску на Гонконг продовжують звучати щотижня.