Водометы полиция применила в Гонконге. Фото: regnum.ru

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Водяные пушки применила полиция Гонконга впервые с начала антиправительственных протестов.

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Водометы пошли в ход для расчистки улиц от баррикад, самих протестующих на пути машин не было. До этого полиция применяла слезоточивый газ против участников акций протеста. Об этом 25 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The South China Morning Post.

Отмечается, что эти водяные пушки могут выбрасывать более 1 тыс. 200 л воды за 1 мин. на расстояние 50 м. К воде силовики могут примешивать слезоточивый газ. Согласно инструкции, струи воды можно направлять только в область ног.

На днях полиция применяла слезоточивый газ в ходе антиправительственных акций. Как известно, протесты в выходные жители Гонконга устраивают уже 12 неделю подряд.

Напомним, 18 августа участие в массовой антиправительственной акции протеста в Гонконге приняли почти 1,7 млн человек. Как известно, протесты были вызваны намерением властей принять закон об экстрадиции правонарушителей из Гонконга в Пекин. Манифестанты добились отказа администрации Гонконга от законопроекта об экстрадиции, но требования демонстрантов к властям КНР относительно прекращения давления на Гонконг продолжают звучать еженедельно.