Обсерватория на горе Поп Иван. Фото: ukranews.com

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Ракурс

В Карпатах на горе Поп Иван неизвестные лица повредили оборудование обсерватории.

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Акт вандализма случился 22 августа. Злоумышленники залезли на медную крышу здания и повредили систему громоотвода. Так называемые туристы вели себя вызывающе, не обращали внимание на спасателей поста, которые пытались их остановить. Об этом сообщает международный научный центр «Обсерватория».

Вандалы попали на камеры видеонаблюдения. Их фото уже передали сотрудникам полиции. Известно, что действия злоумышленники нанесли ущерб на 600 тыс. грн.

Сейчас здание обсерватории на горе Поп Иван закрыто для посещения туристами. Продолжаются ремонтно-реставрационные работы по ее восстановлению.

Как известно, астрономическая и метеорологическая обсерватория на вершине Поп Иван, также называемая условным названием Белый Слон — сооружение, расположеное в 2 тыс. 28 м над уровнем моря. В 1938—1941 годах оно действовало. Обсерватория расположена на территории Верховинского района Ивано-Франковской области. Она является памятником архитектуры местного значения.

Напомним, в Житомирской области на День Независимости неизвестные облили красной краской мемориал памяти воинам АТО. В поселке Озерное вандалы облили красной краской скульптуру Божьей Матери, которая символизирует оберег для военных.