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Ракурс
Вандалы облили краской памятник героям АТО. Фото: «Житомир.life»

На Житомирщине вандалы облили краской памятник героям АТО (ФОТО)

25 авг 2019, 16:16
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В Житомирской области на День Независимости неизвестные облили красной краской мемориал памяти воинам АТО.

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Вандалы облили красной краской скульптуру Божьей Матери, которая символизирует оберег для военных. Этот мемориал открыли 23 августа, а осквернили на следующий день. Об этом сообщает издание «Житомир.info».

Вчера святой водой, сегодня красной краской, отношение отдельных «патриотов» к военным в военном городке Озерное. Борьба продолжается! — написала начальник управления культуры и туризма Житомирской ОГА Татьяна Парфентиева в Facebook.

Как известно, поселок Озерное — это милитаризованный городок, в котором военные служат и живут династиями. Местные жители обратились к правоохранителям и планируют объявить вознаграждение за информацию о злоумышленнике, который совершил надругательство над мемориалом. Следователи проводят досудебное расследование по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Вандалы испортили памятник героям АТО. Фото: Татьяна Парфентиева в Facebook

Вандалы испортили памятник героям АТО. Фото: Татьяна Парфентиева в Facebook

Напомним, в августе в Новоград-Волынском в Житомирской области вандалы разрушили 15 памятников погибшим участникам Антитеррористической операции на востоке Украины.

Источник: Ракурс


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