На Житомирщине вандалы облили краской памятник героям АТО (ФОТО)https://racurs.ua/n125927-na-jitomirschine-vandaly-oblili-kraskoy-pamyatnik-geroyam-ato-foto.htmlРакурс
В Житомирской области на День Независимости неизвестные облили красной краской мемориал памяти воинам АТО.
Вандалы облили красной краской скульптуру Божьей Матери, которая символизирует оберег для военных. Этот мемориал открыли 23 августа, а осквернили на следующий день. Об этом сообщает издание «Житомир.info».
Вчера святой водой, сегодня красной краской, отношение отдельных «патриотов» к военным в военном городке Озерное. Борьба продолжается! — написала начальник управления культуры и туризма Житомирской ОГА Татьяна Парфентиева в Facebook.
Как известно, поселок Озерное — это милитаризованный городок, в котором военные служат и живут династиями. Местные жители обратились к правоохранителям и планируют объявить вознаграждение за информацию о злоумышленнике, который совершил надругательство над мемориалом. Следователи проводят досудебное расследование по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в августе в Новоград-Волынском в Житомирской области вандалы разрушили 15 памятников погибшим участникам Антитеррористической операции на востоке Украины.