Дарья Билодид. Фото: Daria Bilodid в Facebook

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Дарья Билодид победила на чемпионате мира по дзюдо, который состоялся в Токио.

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Украинка победила в категории до 48 кг. Поскольку Билодид была действующей чемпионкой мира, то стартовала на соревнованиях сразу со стадии 1/16 финала. Об этом 25 августа сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook.

До финала она обыграла португалку Катарину Коста, представительницу команды беженцев Марину Цижипову, спортсменку из Испании Лауру Абелинду Мартинес и экс-чемпионку мира Уранцецег Мунхбат из Монголии.

В финальном поединке украинка противостояла чемпионка мира 2017 года, 24-летняя Танаки Фуна из Японии. В финале Билодид заработала два предупреждения, но все же победила соперницу.

Напомним, в июне дзюдоистка Дарья Билодид на II Европейских играх в Минске принесла Украине золотую медаль. Наша спортсменка выиграла финальную схватку у российской спортсменки Ирины Долговой.