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Погода в Украине. Фото: Ракурс

Погода в Украине на 26 августа: солнечно и тепло, дожди обещают только в двух областях (КАРТА)

25 авг 2019, 15:14
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Погода в Украине 26 августа ожидается солнечная и теплая. Кратковременные дожди обещают лишь в Закарпатской и Львовской областях.

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Ночью столбики термометров покажут от 11° в северных областях до 21° в южных регионах и Крыму. Днем воздух прогреется до 25−31° тепла. Ветер ожидается юго-восточный и северо-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 26 августа ожидается солнечная и жаркая. Температура ночью 13−15° по Цельсию, днем 26−28° тепла.

Во Львове в первый день новой недели ожидается теплая погода. Температура воздуха ночью 13−15° тепла, днем 27−29° тепла по Цельсию.

В Одессе в понедельник отдыхающим не будут мешать дожди — обещают солнечную погоду. Ночью температура воздуха прогреется до 19−21° тепла, а днем 29−31° выше нуля.

В Днепре в ближайшие сутки будет тепло и солнечно. Ночью температура воздуха прогреется до 13−17° выше нуля, днем прогнозируют 27−29° тепла.

В Харькове завтра без осадков. Столбики термометров ночью покажут 13−15° тепла, днем 26−28° выше нуля.

В Карпатах 26 августа Гидрометцентр обещает днем дождь, а ночью существенных осадков не прогнозируется. Воздух ночью прогреется до 13−18° тепла, днем 27−32° выше нуля.

Погода в Украине на 26 августа. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 26 августа прогнозируется относительно спокойная. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, 25 августа синоптики обещали солнечная и теплую погоду в Украине. Прогнозировалось, что температура воздуха в большинстве областей не будет пересекать отметку в 30°. Почти на всей территории не обещали осадков.

Источник: Ракурс


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