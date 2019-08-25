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Разрушение моста под Харьковом: "Укравтодор" и Омелян объяснили причины катастрофы. Фото: "Укравтодор"
Разрушение моста под Харьковом: «Укравтодор» и Омелян объяснили причины катастрофыhttps://racurs.ua/n125924-razrushenie-mosta-pod-harkovom-ukravtodor-i-omelyan-obyasnili-prichiny-katastrofy.htmlРакурс
«Укравтодор» и министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснили причины разрушения автомобильного моста возле Харькова на автодороге государственного значения.
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Катастрофу на дороге М-18 в районе села Песочин (объездная Харькова), по версии «Укравтодора», вызвала перегруженная фура.
Это произошло из-за динамического удара перегруженной фуры. Произошло смещение плиты и разрушение конструкции. Об этом свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения, заявили дорожники в Фейсбук.
Они перенаправили транспортные потоки на другую часть Окружной, а именно по дороге Киев-Харьков-Довжанский.
Согласно экспертизы ХАДИ, которую провели в мае 2018 году, мост, построенный в 1977 году, квалифицировался как работоспособное сооружение и к категории аварийных ни принадлежал. Он является частью большого путепровода вблизи Харькова, который отремонтировали два года назад.
Автодорожники и полиция анализируют записи камеры видеонаблюдения, изучают тормозной путь и другие факторы, чтобы установить причины разрушения.
После обследования «Укравтодор» примет решение о возобновлении или участка моста, или необходимости полной реконструкции сооружения.
Министр инфраструктуры и транспорта Владимир Омелян подтвердил, что упавший мост обследовали в прошлом году и он был в хорошем состоянии, пригоден к эксплуатации.
Динамический удар, фура проехала «успешно», секция моста за ней упала рядом с железнодорожным полотном внизу. Хорошо, что обошлось без жертв. Но теперь придется строить новый мост, налогоплательщикам потратить на него кучу денег, а водителям минимум год времени на объезд. Сейчас полиция ищет это транспортное средство и его водителя, — объяснил Омелян в Фейсбук.
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