Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Разрушение моста под Харьковом: "Укравтодор" и Омелян объяснили причины катастрофы. Фото: "Укравтодор"

Разрушение моста под Харьковом: «Укравтодор» и Омелян объяснили причины катастрофы

25 авг 2019, 14:56
999

«Укравтодор» и министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснили причины разрушения автомобильного моста возле Харькова на автодороге государственного значения.

Loading...

Катастрофу на дороге М-18 в районе села Песочин (объездная Харькова), по версии «Укравтодора», вызвала перегруженная фура.

Это произошло из-за динамического удара перегруженной фуры. Произошло смещение плиты и разрушение конструкции. Об этом свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения, заявили дорожники в Фейсбук.

Они перенаправили транспортные потоки на другую часть Окружной, а именно по дороге Киев-Харьков-Довжанский.

Согласно экспертизы ХАДИ, которую провели в мае 2018 году, мост, построенный в 1977 году, квалифицировался как работоспособное сооружение и к категории аварийных ни принадлежал. Он является частью большого путепровода вблизи Харькова, который отремонтировали два года назад.

Автодорожники и полиция анализируют записи камеры видеонаблюдения, изучают тормозной путь и другие факторы, чтобы установить причины разрушения.

После обследования «Укравтодор» примет решение о возобновлении или участка моста, или необходимости полной реконструкции сооружения.

Министр инфраструктуры и транспорта Владимир Омелян подтвердил, что упавший мост обследовали в прошлом году и он был в хорошем состоянии, пригоден к эксплуатации.

Динамический удар, фура проехала «успешно», секция моста за ней упала рядом с железнодорожным полотном внизу. Хорошо, что обошлось без жертв. Но теперь придется строить новый мост, налогоплательщикам потратить на него кучу денег, а водителям минимум год времени на объезд. Сейчас полиция ищет это транспортное средство и его водителя, — объяснил Омелян в Фейсбук.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Полиция Харькова открыла уголовные производства по факту разрушения моста (ФОТО, ВИДЕО)

Правоохранители расследуют причины и обстоятельства обрушения автомобильного моста в городе Харьков. Следователи открыли два уголовных производства, виновникам грозит наказание от двух до пяти лет тюрьмы

Правовые новости
19:07

Акция в поддержку пленных моряков состоялась под российским посольством в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

В воскресенье, 25 августа, под посольство РФ в Киеве пришли родители и родственники военнопленных моряков Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые удерживаются в плену на территории России

Новости Украины
18:33
Новости партнеров
Загрузка...