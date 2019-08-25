Разрушение моста под Харьковом: "Укравтодор" и Омелян объяснили причины катастрофы. Фото: "Укравтодор"

https://racurs.ua/n125924-razrushenie-mosta-pod-harkovom-ukravtodor-i-omelyan-obyasnili-prichiny-katastrofy.html

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«Укравтодор» и министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснили причины разрушения автомобильного моста возле Харькова на автодороге государственного значения.

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Катастрофу на дороге М-18 в районе села Песочин (объездная Харькова), по версии «Укравтодора», вызвала перегруженная фура.

Это произошло из-за динамического удара перегруженной фуры. Произошло смещение плиты и разрушение конструкции. Об этом свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения, заявили дорожники в Фейсбук.

Они перенаправили транспортные потоки на другую часть Окружной, а именно по дороге Киев-Харьков-Довжанский.

Согласно экспертизы ХАДИ, которую провели в мае 2018 году, мост, построенный в 1977 году, квалифицировался как работоспособное сооружение и к категории аварийных ни принадлежал. Он является частью большого путепровода вблизи Харькова, который отремонтировали два года назад.

Автодорожники и полиция анализируют записи камеры видеонаблюдения, изучают тормозной путь и другие факторы, чтобы установить причины разрушения.

После обследования «Укравтодор» примет решение о возобновлении или участка моста, или необходимости полной реконструкции сооружения.

Министр инфраструктуры и транспорта Владимир Омелян подтвердил, что упавший мост обследовали в прошлом году и он был в хорошем состоянии, пригоден к эксплуатации.