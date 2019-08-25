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Ракурс
В Харькове обрушился мост, который отремонтировали два года назад. Фото: 057.ua

В Харькове обрушился мост, который отремонтировали два года назад (ФОТО, ВИДЕО)

25 авг 2019, 11:38
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В Харькове сегодня ночью обрушился мост, который отремонтировали два года назад. В результате происшествия никто не пострадал.

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Полицию о происшествии сообщили ночью водители, проезжавшие по дороге. Упала одна сторона моста по дороге от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин. Сейчас движение по дороге остановлено.

В Харькове обрушился мост, который отремонтировали два года назад. Фото: Национальная полиция

В Харькове обрушился мост, который отремонтировали два года назад. Фото: Национальная полиция

Информация зарегистрирована в Новобаварском отделе полиции Харькова.

Обрушившийся сегодня мост является частью Песочинского путепровода, по которому проходит трасса государственного значения Киев-Харьков-Довжанский. Его открыли после ремонта 4 января 2018 года. Серьезные дефекты этого сооружения обнаружили в 2016 году.

Тогда мост обследовали специалисты кафедры мостов и реконструкции Харьковского национального автодорожного университета и пришли к неутешительным выводам: сооружение находится в аварийном состоянии и требует немедленного ремонта.

С конца сентября 2017 года путепровод начали ремонтировать за средства государственного бюджета.

В августе «Ракурс» сообщал, что в Овручском районе Житомирской области закрыли мост на границе с Беларусью.

Источник: Ракурс


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