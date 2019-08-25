У Харкові обвалився міст, який відремонтували два роки тому. Фото: 057.ua

https://racurs.ua/ua/n125919-u-harkovi-obvalyvsya-mist-yakyy-vidremontuvaly-dva-roky-tomu-foto-video.html

Ракурс

У Харкові сьогодні вночі обвалився міст, який відремонтували два роки тому. У результаті події ніхто не постраждав.

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Поліцію про подію повідомили вночі водії, які проїжджали по дорозі. Впала одна сторона мосту по дорозі від ринку «Лоск» у бік селища Пісочин. Наразі рух по дорозі зупинено.

Інформація зареєстрована в Новобаварському відділі поліції Харкова.

Пісочинський шляхопровід, по якому проходить траса державного значення Київ-Харків-Довжанський, відкрили після ремонту 4 січня 2018 року. Серйозні дефекти цієї споруди виявили в 2016 році.

Тоді міст обстежили фахівці кафедри мостів і реконструкції Харківського національного автодорожнього університету та прийшли до невтішних висновків: споруда знаходиться в аварійному стані і потребує негайного ремонту.

З кінця вересня 2017 року шляхопровід почали ремонтувати за кошти державного бюджету.

У серпні «Ракурс» повідомляв, що в Овруцькому районі Житомирської області закрили розташований на кордоні з Білоруссю міст. Причиною стали роботи з його повного відновлення.