Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Овруцькому районі Житомирської області закрили міст на кордоні з Білоруссю, фото: «Укравтодор»

Міст на кордоні з Білоруссю закрили в Житомирській області (ФОТО)

14 сер 2019, 11:41
999

В Овруцькому районі Житомирської області закрито розташований на кордоні з Білоруссю міст.

Loading...

Причиною закриття мосту є роботи з його повного відновлення. Про це повідомляє прес-служба Служби автомобільних доріг у Житомирській області.

Таким чином, відсьогодні рух транспорту здійснюватиметься по тимчасовій штучній споруді, котра вже обладнана поряд зі старим мостом.

Зазначається, що будівництво мосту через прикордонну річку Желонь в Овруцькому районі на четвертому кілометрі шляху загального користування державного значення М-21 розраховане на два роки. На ці роботи урядом виділено 16 млн грн. Відновлений міст матиме довжину 79 м, габарити проїзду 9,5 м та два службові проходи по 75 см. Підрядником цих робіт є ПАТ «МСУ-3».

В Овруцькому районі Житомирської області закрили міст на кордоні з Білоруссю, фото: «Укравтодор»

Нагадаємо, наприкінці минулого року у Великій Британії закрили Севернський міст, розташований на межі Англії та Уельсу, через 20-річного чоловіка, котрий видерся на 47-метрову вежу моста та запустив звідти безпілотник. Згодом порушника затримала поліція. Цей інцидент спричинив транспортний колапс у регіоні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

«Немає водіїв, які не порушують»: Адвокат Зайцевої просить замінити покарання на умовний термін

Адвокат Олени Зайцевої просить замінити їй покарання на умовний термін. В Апеляційному суді Харківської області почався розгляд апеляцій учасників резонансної ДТП — Олени Зайцевої та Геннадія Дронова

Новини України
13:19

Брифінг Разумкова: соратник президента інформує про підсумки підготовчого засідання в Раді (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Представники партія «Слуга народу» Дмитро Разумков і Руслан Стефанчук дають брифінг за підсумками другого засідання підготовчої групи нардепів нового складу парламенту

Новини України
12:25

Поліція оголосила підозру та розшукує блогера, який знущався над ветераном АТО (ВІДЕО)

Поліція Хмельниччини оголосила в розшук блогера, який знущався над бійцем АТО й образив українських військових. Оскільки нинішнє місцезнаходження Сороченко невідомо, його оголосили в розшук

Новини України
10:32
Новини партнерів
Загрузка...