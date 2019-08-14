В Овруцькому районі Житомирської області закрили міст на кордоні з Білоруссю, фото: «Укравтодор»

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В Овруцькому районі Житомирської області закрито розташований на кордоні з Білоруссю міст.

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Причиною закриття мосту є роботи з його повного відновлення. Про це повідомляє прес-служба Служби автомобільних доріг у Житомирській області.

Таким чином, відсьогодні рух транспорту здійснюватиметься по тимчасовій штучній споруді, котра вже обладнана поряд зі старим мостом.

Зазначається, що будівництво мосту через прикордонну річку Желонь в Овруцькому районі на четвертому кілометрі шляху загального користування державного значення М-21 розраховане на два роки. На ці роботи урядом виділено 16 млн грн. Відновлений міст матиме довжину 79 м, габарити проїзду 9,5 м та два службові проходи по 75 см. Підрядником цих робіт є ПАТ «МСУ-3».

Нагадаємо, наприкінці минулого року у Великій Британії закрили Севернський міст, розташований на межі Англії та Уельсу, через 20-річного чоловіка, котрий видерся на 47-метрову вежу моста та запустив звідти безпілотник. Згодом порушника затримала поліція. Цей інцидент спричинив транспортний колапс у регіоні.