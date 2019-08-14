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Нова Рада: Геращенко змусила Рабіновіча виступати українською, скріншот з трансляції засідання

Перший конфлікт у новій Раді: Геращенко змусила Рабіновіча виступати українською

14 сер 2019, 11:38
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Новообрані депутати Верховної Ради вдруге зібралися сьогодні на підготовче засідання. Не обійшлося без першого публічного конфлікту: перший віце-спікер ще діючого складу парламенту Ірина Геращенко змусила Вадима Рабіновіча виступати українською мовою.

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Геращенко на початку засідання зробила процедурне зауваження Рабіновічу та Дмитру Разумкову, який модерує засідання. Геращенко попросила Рабіновича виступати державною мовою згідно з регламентом Ради.

Разумков підтримав її, однак Рабінович почав стверджувати, що такий пункт відсутній у мовному законі та регламенті парламенту.

Коли він вдруге виступив російською, Геращенко ще раз обурилася і Разумков дав доручення помічнику знайти конкретний пункт регламенту, який змушує нардепів послугуватися державною мовою у стінах парламенту.

Це передбачено ч. 3 ст. 2 регламенту Ради, тому, Вадиме Зіновійовичу, прошу виконувати, — заявив Разумков.

Однак Рабінович наприкінці засідання втретє почав виступати російською, мотивувавши це тим, що «його виборці розмовляють російською». Разумков знову зробив йому зауваження і застеріг нардепа від «Опозиційної платформи — За життя», що проситиме апарат Ради вимикати мікрофон, якщо нардепи виступатимуть російською.

Нагадаємо, що під час першого підготовчого засідання нової Ради обрали дату скликання нової сесії (29 серпня), а також стало відомо про ймовірне скорочення кількості комітетів.

Джерело: Ракурс


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