Новая Рада: Геращенко заставила Рабиновича выступать на украинском языке, скриншот трансляции заседания

https://racurs.ua/n125527-pervyy-konflikt-v-novoy-rade-geraschenko-zastavila-rabinovicha-vystupat-na-ukrainskom-yazyke.html

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Новоизбранные депутаты Верховной Рады 14 августа во второй раз собрались на подготовительное заседание. Не обошлось без первого публичного конфликта: первый вице-спикер еще действующего состава парламента Ирина Геращенко заставила Вадима Рабиновича выступать на украинском языке.

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Геращенко в начале заседания сделала процедурное замечание Рабиновичу и Дмитрию Разумкова, который модерирует заседание. Геращенко попросила Рабиновича выступать на государственном языке согласно регламента Рады.

Разумков поддержал ее, однако Рабинович начал утверждать, что такой пункт отсутствует в языковом законе и регламенте парламента.

Когда он во второй раз выступил на русском языке, Геращенко еще раз возмутилась и Разумков дал поручение помощнику найти конкретный пункт регламента, который заставляет нардепов использовать государственный язык в стенах парламента.

Это предусмотрено ч. 3 ст. 2 регламента Рады. Вадим Зиновьевич, прошу выполнять, — заявил Разумков.

Однако Рабинович в конце заседания в третий раз начал выступать на русском, мотивировав это тем, что «его избиратели говорят по-русски». Разумков снова сделал ему замечание и предупредил нардепа от «Оппозиционного платформы — За жизнь», что будет просить аппарат Рады выключать микрофон, если нардепы будут выступать на русском.

Напомним, что во время первого подготовительного заседания новой Рады выбрали дату созыва новой сессии (29 августа), а также стало известно о возможном сокращении количества комитетов.