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В Овручском районе Житомирской области закрыли мост на границе с Беларусью, фото: «Укравтодор»

Мост на границе с Беларусью закрыли в Житомирской области (ФОТО)

14 авг 2019, 11:41
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В Овручском районе Житомирской области закрыт расположенный на границе с Беларусью мост.

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Причиной закрытия моста являются работы по его полному восстановлению. Об этом сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Житомирской области.

Таким образом, отныне движение транспорта будет осуществляться по временному искусственному сооружению, которое уже оборудовано рядом со старым мостом.

Отмечается, что строительство моста через пограничную реку Желонь в Овручском районе на четвертом километре пути общего пользования государственного значения М-21 рассчитано на два года. На эти работы правительством выделены 16 млн грн. Восстановленный мост будет иметь длину 79 м, габариты проезда 9,5 м и два служебных прохода по 75 см. Подрядчиком этих работ является ОАО «МСУ-3».

В Овруцькому районі Житомирської області закрили міст на кордоні з Білоруссю, фото: «Укравтодор»

Напомним, в конце прошлого года в Великобритании закрыли Севернский мост, расположенный на границе Англии и Уэльса, из-за 20-летнего мужчины, который забрался на 47-метровую башню моста и запустил оттуда беспилотник. Впоследствии нарушителя задержала полиция. Этот инцидент вызвал транспортный коллапс в регионе.

Источник: Ракурс


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