Последствия российской атаки в Житомирской области, фото: ГСЧС

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Російські загарбники протягом минулої доби, 22 листопада, та в ніч на сьогодні, 23 листопада, атакували два райони Житомирщини.

Про це повідомляють прес-служба Житомирської ОВА та ДСНС.

Зафіксовано такі наслідки:

у Коростенському районі внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено господарську будівлю та вікна приватного житлового будинку. Також ворожий безпілотник завдав удару по тепловозу поблизу залізничної станції. Виникли пожежі;

у Житомирському районі ворог націлився на дитячий садочок, пошкодивши покрівлю будівлі. Загиблих та постраждалих немає.

Пожежі, що виникли внаслідок атак, ліквідовані.