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Последствия российской атаки в Житомирской области, фото: ГСЧС
Россияне атаковали тепловоз и детсад на Житомирщине (ФОТО)https://racurs.ua/n217573-rossiyane-atakovali-teplovoz-i-detsad-na-jitomirschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники протягом минулої доби, 22 листопада, та в ніч на сьогодні, 23 листопада, атакували два райони Житомирщини.
Про це повідомляють прес-служба Житомирської ОВА та ДСНС.
Зафіксовано такі наслідки:
- у Коростенському районі внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено господарську будівлю та вікна приватного житлового будинку. Також ворожий безпілотник завдав удару по тепловозу поблизу залізничної станції. Виникли пожежі;
- у Житомирському районі ворог націлився на дитячий садочок, пошкодивши покрівлю будівлі. Загиблих та постраждалих немає.
Пожежі, що виникли внаслідок атак, ліквідовані.