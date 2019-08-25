Руйнування мосту під Харковом: "Укравтодор" та Омелян пояснили причини катастрофи. Фото: "Укравтодор"

https://racurs.ua/ua/n125924-ruynuvannya-mostu-pid-harkovom-ukravtodor-ta-omelyan-poyasnyly-prychyny-katastrofy.html

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«Укравтодор» та міністр інфраструктури Володимир Омелян пояснили причини руйнування автомобільного мосту поблизу Харкова на автошляху державного значення.

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Катастрофу на дорозі М-18 в районі села Пісочин (об'їзна Харкова), за версією «Укравтодору», спричинила перевантажена фура.

Це сталося через динамічний удар перевантаженої фури. Відбувся зсув плити та руйнування конструкції. Про це свідчить чітко виражений гальмівний шлях у межах місця руйнування, заявили дорожники.

Вони перенаправили транспортні потоки по іншій частині Окружної, а саме по дорозі Київ-Харків-Довжанський.

Згідно з експертизою ХАДІ, яку провели у травні 2018 р, міст, побудований у 1977 році, кваліфікувалася як працездатна споруда і до категорії аварійних не належав. Він є частиною великого шляхопроводу поблизу Харкова, який відремонтували два роки тому.

Автодорожники та поліція аналізують записи камери відеоспостереження, вивчають гальмівний шлях та інші фактори, щоб встановити причини руйнування.

Після обстеження «Укравтодор» ухвалить рішення щодо відновлення або ділянки мосту, або необхідності повної реконструкції споруди.

Міністр інфраструктури і транспорту Володимир Омелян підтвердив, що міст, який впав, обстежили торік і він був в доброму стані, придатний до експлуатації.