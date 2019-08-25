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Погода в Україні. Фото: Ракурс

Погода в Україні на 26 серпня: сонячно та тепло, дощі обіцяють лише в двох областях (КАРТА)

25 сер 2019, 15:14
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Погода в Україні 26 серпня очікується сонячна та тепла. Короткочасні дощі обіцяють лише у Закарпатській та Львівській областях.

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Вночі стовпчики термометрів покажуть від 11° у північних областях до 21° у південних регіонах та Криму. Вдень повітря прогріється до 25−31° тепла. Вітер очікується південно східний та північно-східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Києві 26 серпня очікується сонячна та спекотна. Температура вночі 13−15° за Цельсієм, вдень 26−28° тепла.

У Львові в перший день нового тижня очікується тепла погода. Температура повітря вночі 13−15° тепла, вдень 27−29° тепла за Цельсієм.

В Одесі в понеділок відпочиваючим не заважатимуть дощі — обіцяють сонячну погоду. Вночі температура повітря прогріється до 19−21° тепла, а вдень 29−31° вище нуля.

У Дніпрі найближчої доби буде тепло та сонячно. Вночі температура повітря прогріється до 13−17° вище нуля, вдень прогнозують 27−29° тепла.

У Харкові завтра без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 13−15° тепла, вдень 26−28° вище нуля.

У Карпатах 26 серпня Гідрометцентр обіцяє вдень дощ, а вночі істотних опадів не прогнозується. Повітря вночі прогріється до 13−18° тепла, вдень 27−32° вище нуля.

Погода в Україні на 26 серпня. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 26 серпня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби очікуються невеликі збурення.

Геомагнітний стан. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, 25 серпня синоптики обіцяли сонячна та теплу погоду в Україні. Прогнозувалося, що температура повітря у більшості областей не перетинатиме позначку у 30°. Майже на всій території не обіцяли опадів.

Джерело: Ракурс


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