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Ракурс
Дарина Білодід. Фото: Daria Bilodid у Facebook

Українка Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо (ВІДЕО)

25 сер 2019, 15:45
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Дар’я Білодід перемогла на чемпіонаті світу з дзюдо, який відбувся у Токіо.

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Українка перемогла у категорії до 48 кг. Оскільки Білодід була чинною чемпіонкою світу, то стартувала на змаганнях відразу зі стадії 1/16 фіналу. Про це 25 серпня повідомляє Національний олімпійський комітет України у Facebook.

До фіналу вона здолала португалку Катаріну Коста, представницю команди біженців Марину Цижипову, спортсменку з Іспанії Лауру Абелінду Мартінес та екс-чемпіонку світу Уранцецег Мунхбат з Монголії.

У фінальному поєдинку українка протистояла чемпіонка світу 2017 року, 24-річна Танакі Фуна з Японії. У фіналі Білодід заробила два попередження, але все ж перемогла суперницю.

Нагадаємо, у червні дзюдоїстка Дар’я Білодід на II Європейських іграх у Мінську принесла Україні золоту медаль. Наша спортсменка виграла фінальну сутичку в російської спортсменки Ірини Долгової.

Джерело: Ракурс


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