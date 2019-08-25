Вандали облили фарбою пам’ятник героям АТО. Фото: «Житомир.life»

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У Житомирській області на День Незалежності невідомі облили червоною фарбою меморіал пам’яті воїнам АТО.

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Вандали облили червоною фарбою скульптуру Божої Матері, яка символізує оберіг для військових. Цей меморіал відкрили 23 серпня, а осквернили на наступний день. Про це повідомляє видання «Житомир.info».

Вчора свяченою водою, сьогодні червоною фарбою, ставлення окремих «патріотів» до військових у військовому містечку Озерне. Боротьба триває! — написала начальник управління культури та туризму Житомирської ОДА Тетяна Парфентієва у Facebook.

Як відомо, селище Озерне — це мілітаризоване містечко, у якому військові служать та живуть династіями. Місцеві мешканці звернулися до правоохоронців та планують оголосити винагороду за інформацію про зловмисника, який вчинив наругу над меморіалом. Слідчі проводять досудове розслідування за ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у серпні в Новоград-Волинському у Житомирській області вандали розтрощили 15 пам’ятників загиблим учасникам Антитерористичної операції на сході України.