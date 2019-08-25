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Ракурс
Обсерваторія на горі Піп Іван. Фото: ukranews.com

Невідомі пошкодили обладнання в обсерваторії на горі Піп Іван (ФОТО)

25 сер 2019, 16:48
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У Карпатах на горі Піп Іван невідомі особи пошкодили обладнання обсерваторії.

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Акт вандалізму трапився 22 серпня. Зловмисники залізли на мідний дах будівлі й пошкодили систему громовідведення. Так звані туристи поводили себе зухвало, не звертали увагу на чергових рятувального посту, які намагалися їх зупинити. Про це повідомляє міжнародний науковий центр «Обсерваторія».

Вандали потрапили на камери відеоспостереження. Їхні фото вже передали співробітникам поліції. Відомо, що дії зловмисники завдали шкоди на 600 тис. грн.

Наразі будівля обсерваторії на горі Піп Іван зачинена для відвідування туристами. Тривають ремонтно-реставраційні роботи з її відновлення.

Як відомо, астрономічна і метеорологічна обсерваторія на вершині Піп Іван, також звана умовною назвою Бі́лий Слон — споруда, що розташована в 2 тис. 28 м над рівнем моря. У 1938−1941 роках вона діяла. Обсерваторія розташована на території Верховинського району Івано-Франківської області. Вона є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Камери відеоспостереження зняли вандалів. Фото: observatorium.pnu.edu.ua

Камери відеоспостереження зняли вандалів. Фото: observatorium.pnu.edu.ua

Нагадаємо, в Житомирській області на День Незалежності невідомі облили червоною фарбою меморіал пам’яті воїнам АТО. У селищі Озерне вандали облили червоною фарбою скульптуру Божої Матері, яка символізує оберіг для військових.

Джерело: Ракурс


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