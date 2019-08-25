Полиция Гонконга открыла огонь по протестующим. Фото: flickr.com

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Ракурс

В Гонконге полиция впервые за почти три месяца акций протеста применила против демонстрантов огнестрельное оружие.

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Один из полицейских выстрелил боевым патроном в сторону митингующих. Факт выстрела уже признало руководство полиции. Пока неизвестно, поразила ли кого-то пуля. Об этом 25 августа сообщает «Радіо Свобода».

Сегодня во время столкновений с митингующими полиция задержала 29 человек. Демонстранты бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. Силовики в ответ применили водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Столкновения начались после того, как правоохранители преградили путь колонне протестующих.

Как известно, протесты в Гонконге продолжаются уже 12 недель подряд. Митинги были вызваны намерением властей принять закон об экстрадиции правонарушителей из Гонконга в Пекин. Манифестанты добились отказа администрации Гонконга от законопроекта об экстрадиции, но требования демонстрантов к властям КНР относительно прекращения давления на Гонконг продолжают звучать еженедельно.

Напомним, 25 августа полиция Гонконга впервые с начала антиправительственных протестов применила водяные пушки. Водометы пошли в ход для расчистки улиц от баррикад, самих протестующих на пути машин не было. До этого полиция применила слезоточивый газ против участников акций протеста.