Аэротакси VoloCity разработали в Германии. Фото: techcrunch.com

https://racurs.ua/n125935-v-germanii-razrabotali-dvuhmestnoe-aerotaksi-volocity-foto.html

Ракурс

Гибрида дрона и вертолета, который будет выполнять роль общественного аэротакси, разработал немецкий стартап Volocopter.

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Летательный аппарат получил название VoloCity. Испытания аппарата планируют провести уже в ближайшее время. Об этом 25 августа сообщает 4PDA со ссылкой на techcrunch.com.

VoloCity может разгоняться до 110 км/ч., а дальность полета аппарата составляет 35 км. Такси может вместить двух человек, а такой ручной кладей. Поднимает в воздух аппарат не классический вертолетный винт, а 18 роторов с небольшими лопастями. Это позволило уменьшить шум дрона.

Разработка аэротакси VeloCity ведется еще с 2011 года. Испытания четвертой версии аппарата планируют провести в Сингапуре до конца 2019 года. Сейчас компания работает над размещением компактных аэровокзалов.

Напомним, в апреле в Вене впервые испытали автономное воздушное такси EHang 216. Воздушная машина успешно осуществила несколько взлетов и посадок на футбольном поле Венского стадиона «Дженерали арена». Во время испытаний на борту прототипа были пассажиры.