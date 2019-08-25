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Аэротакси VoloCity разработали в Германии. Фото: techcrunch.com

В Германии разработали двухместное аэротакси VoloCity (ФОТО)

25 авг 2019, 20:43
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Гибрида дрона и вертолета, который будет выполнять роль общественного аэротакси, разработал немецкий стартап Volocopter.

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Летательный аппарат получил название VoloCity. Испытания аппарата планируют провести уже в ближайшее время. Об этом 25 августа сообщает 4PDA со ссылкой на techcrunch.com.

VoloCity может разгоняться до 110 км/ч., а дальность полета аппарата составляет 35 км. Такси может вместить двух человек, а такой ручной кладей. Поднимает в воздух аппарат не классический вертолетный винт, а 18 роторов с небольшими лопастями. Это позволило уменьшить шум дрона.

Разработка аэротакси VeloCity ведется еще с 2011 года. Испытания четвертой версии аппарата планируют провести в Сингапуре до конца 2019 года. Сейчас компания работает над размещением компактных аэровокзалов.

Аэротакси VoloCity разработали в Германии. Фото: techcrunch.com

Аэротакси VoloCity разработали в Германии. Фото: techcrunch.com

Напомним, в апреле в Вене впервые испытали автономное воздушное такси EHang 216. Воздушная машина успешно осуществила несколько взлетов и посадок на футбольном поле Венского стадиона «Дженерали арена». Во время испытаний на борту прототипа были пассажиры.

Источник: Ракурс


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