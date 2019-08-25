Аеротаксі VoloCity розробили в Німеччині. Фото: techcrunch.com

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Ракурс

Гібрида дрона та вертольота, який буде виконувати роль громадського аеротаксі, розробив німецький стартап Volocopter.

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Літальний апарат отримав назву VoloCity. Випробування апарату планують провести вже найближчим часом. Про це 25 серпня повідомляє 4PDA із посиланням на techcrunch.com.

VoloCity може розганятися до 110 км/год., а дальність польоту апарату становить 35 км. Таксі може вмістити двох осіб, а такої ручну поклаж. Піднімає у повітря апарат не класичний вертолітний гвинт, а 18 роторів з невеликими лопатями. Це дозволило зменшити шум дрона.

Розробка аеротаксі VeloCity ведеться ще з 2011 року. Випробування четвертої версії апарату планують провести в Сінгапурі до кінця 2019 року. Наразі компанія працює над розміщенням компактних аеровокзалів.

Нагадаємо, у квітні у Відні вперше випробували автономне повітряне таксі EHang 216. Повітряна машина успішно здійснила кілька злетів та посадок на футбольному полі Віденського стадіону «Дженералі арена». Під час випробувань на борту прототипа були пасажири.