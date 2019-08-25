Виктор Медведчук 24 августа летал в РФ. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n125937-medvedchuk-provel-den-nezavisimosti-ukrainy-v-rossii-jurnalist-karta.html

Ракурс

Виктор Медведчук, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и кум президента России Владимира Путина, на День Независимости Украины летал в Россию.

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Весь день, 24 августа, политик провел на территории Российской Федерации. Самолет Медведчука 25 августа вылетел в Киев из международного аэропорта «Игнатьево», что расположен вблизи Благовещенска. Об этом сообщил журналист программы «Схемы» Михаил Ткач в Telegram.

Где же еще праздновать День Независимости Украины народному депутату Украины? — написал Ткач и добавил изображение с маршрутом самолета Медведчука.

Ранее сообщалось, что из-за визитов народного депутата Юрия Бойко и его соратника Виктора Медведчука в Россию Служба безопасности Украины осуществляет досудебное расследование по факту совершения действий, предусмотренных ст. 111 (государственная измена) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) Уголовного кодекса Украины. Эксперты проведут судебную лингвистическую экспертизу текста выступлений лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» во время поездки в РФ.

Напомним, первый визит в Россию Медведчук и Бойко совершили 22 марта. Тогда они встретились с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым и руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером в Москве для обсуждения экономических вопросов. Также политики посещали Санкт-Петербург 10 и 18 июля. Во время последнего визита Медведчук провел пресс-конференцию в Санкт-Петербурге после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.