Трамп на саміті «»Великої сімки» посварився з лідерами країн через РФ. Фото: ITC.ua

https://racurs.ua/ua/n125939-tramp-posvaryvsya-z-lideramy-velykoyi-simky-cherez-rosiu-the-guardian.html

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Президент США Дональд Трамп посварився зі своїми колегами з «Великої сімки» на саміті.

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Господар Білого дому активно наполягав на поверненні Російської Федерації в G7. Заявляв, що РФ необхідна для обговорення питань Ірану, Сирії та Північної Кореї. Оскільки більшість лідерів країн були проти, то ситуація загострилася. Конфлікт стався ввечері в суботу, 24 серпня, під час вечері на офіційному відкритті саміту. Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на дипломатичні джерела.

Зазначається, що ініціативу Трампа щодо повернення Росії підтримав лише прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, який йде у відставку. Не хотіли бачити Росію в складі «Великої сімки» глава уряду Великої Британії Борис Джонсон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Еммануель Макрон та голова Європейської ради Дональд Туск. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе у цьому питанні зберіг нейтралітет.

Більшість лідерів наполягали на тому, щоб G7 залишалася співтовариством ліберальних демократій. Тому вони заявили Трампу, що не можна дозволити повернутися президенту Путіну, який не відповідає цьому, — зазначив дипломат у коментарі виданню.

Як відомо, формат G7 з’явився в 1976 році, в 1997 році до нього приєдналася Росія і він почав називатися G8. У березні 2014 року через анексію Криму та окупацію Донбасу росіян вигнали із клубу великих держав.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що «цілком можливо» запросить главу РФ Володимира Путіна в якості гостя на наступний саміт «Великої сімки», який відбудеться у США. Німеччина, Канада та Велика Британія рішуче налаштовані не допустити повернення росіян у «сімку», а очільник ЄС Дональд Туск навіть запропонував у наступному році запросити на зустріч Україну.