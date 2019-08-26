Палестина випустила ракети по ізраїльській території. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n125940-palestyna-zavdala-raketnogo-udaru-po-izrayilu.html

Ракурс

Ракетний удар завдала Палестина по території Ізраїлю. Всього у бік ізраїльської території було випущено три ракети.

Loading...

Ракетний залп було здійснено в секторі Газа. Дві ракети перехопила система повітряної оборони «Залізний купол», одна досягла цілі. Інформації про жертв та постраждалих наразі немає. Про це поінформувала Армія оборони Ізраїлю Twitter.

Через атаку з повітря сирена спрацювала у місті Сдерот, селищі Ібим, а також в декількох населених пунктах, які розташовані поряд із палестинським приморським анклавом.

Нагадаємо, в травні понад 600 снарядів та ракет були запущені по південній частині Ізраїлю з сектору Газа. Внаслідок протистояння в секторі Газа загинули щонайменше 13 осіб, шістьох з яких ідентифікували як членів ХАМАС та організації «Ісламський джихад». Кількість жертв в Ізраїлі досягла п’яти осіб. Згодом Ізраїль та Палестина домовилися припинити вогонь.

Раніше повідомлялося, що в червні Ізраїль атакував ракетами військовий аеродром T4 у сирійській провінції Хомс. Сили протиповітряної оборони Сирії змогли збити дві ракети, інші все ж досягли заданої цілі. Внаслідок обстрілу було пошкоджено склади боєприпасів та інші будівлі.