Теракт в Києві: власник обстріляного з гранатомету офісу звинуватив в злочині «попередню владу», фото — Фейсбук В.Продивуса

https://racurs.ua/ua/n125955-vlasnyk-obstrilyanogo-z-granatometu-ofisu-v-kyievi-zvynuvatyv-v-zlochyni-poperednu-vladu.html

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В ніч з 25 на 26 серпня у Києві розстріляли з гранатомету офіс вінницького бізнесмена Володимира Продивуса. Поліція вважає цей злочин терактом і розглядає декілька версій того, що сталося.

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Сам Продивус сьогодні у Фейсбук прямо заявив, що постріл з гранатомету — це буцімто «привіт» від колишньої влади, яка нібито шантажувала бізнесменів і не може заспокоїтися дотепер.

Продивус заявив, що «є люди, які при втрати влади роблять правильні висновки і гідно продовжують жити і працювати, а є ті, хто через своїх образ надсилає до офісу на Паньківській, 5 стрілка з гранатометом».

Він пообіцяв, що з часом «інформація про методи переговорів з бізнесменами представниками минулої влади шокує український народ». Продивус зазначив, що підтримував і підтримує політику нинішнього глави держави і його команди, тому «переконати змінити свої погляди за допомогою гранатомета — це дурість».

Краще було б, якщо замовник усього цього маскараду і не починав ось такої спроби зі мною про що-небудь домовитися або помститися за свої образи, — додав Продивус.

Продивус після кар'єри боксера став підприємцем, меценатом і спортивним функціонером. Він голова Ради директорів корпорації «Прем'єр-Фінанс», голова Наглядової ради ВАТ «Мостобуд». З 2008 року Продивус очолює Федерації боксу України. Крім того, є почесним президентом ФК «Нива» (Вінниця).

В українських ЗМІ його неодноразово називали «відомим кримінальним авторитетом». У 1989 році Продивуса засудили на три роки. Нині ж журналістські розслідування пов’язують його з «бурштиновою мафією».

Нагадаємо, що обстріл офісу на вулиці Паньківській у Києві стався сьогодні вночі. У будівлю поцілили з гранатомету.