Убивство в армії: морпіх під Одесою застрелив із «Калашникова» товариша по службі, фото — Одеса онлайн

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Ракурс

У Біляївському районі Одеської області військовий застрелив матроса строкової служби. Морського піхотинця-строковика застрелили пострілом в голову.

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Прокуратура підозрює у вбивстві товариша загиблого по службі, із яким він сьогодні перебував у наряді.

Вбивство сталося в пункті постійної дислокації 35-ї окремої бригади морської піхоти. Це село Дачне поблизу Одеси, повідомляє «Думська».

Джерела цього видання в правоохоронних органах повідомили, що матрос був разом із загиблим у добовому наряді на Контрольно-пропускному пункті військової частини. Опівдні пролунав постріл з автомата Калашникова. Від отриманого наскрізного поранення голови інший матрос помер на місці.

Обидва військових в момент стрілянини були тверезі. За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Морпіха, якого підозрюють у смертельній стрілянині, затримали.

Подібні випадки, а також суїциди в Збройних силах, на жаль, непоодиноке явище. Торік у червні на військових навчаннях у Чернігівській області скоїв самогубство резервіст. А на початку року поблизу військової частини у Львівській області наклав на себе руки 26-річний військовослужбовець ЗСУ. Його тіло виявили у лісі, неподалік військового об'єкту.