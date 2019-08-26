Новини Німеччини: поліція Берліна розглядає версію політичного замовлення вбивства вихідця з Чечні, фото — Berliner Kurier.

https://racurs.ua/ua/n125953-policiya-berlina-rozglyadaie-versiu-politychnogo-zamovlennya-vbyvstva-vyhidcya-z-chechni.html

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Берлінські слідчі відпрацьовують версію політичного замовлення, можливо, з Москви, після вбивства грузина, вихідця з Чечні. Злочин було скоєно 23 серпня.

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Злочинець, який пересувався на велосипеді, вистрілив в голову жертви. Поліція затримала його за гарячими слідами. Ним виявився 49-річний громадянин Росії, уродженець Чечні. Вбитий — громадянин Грузії Зелімхан К., який довгі роки жив в Берліні, повідомляє Berliner Kurier.

Затриманий підозрюваний перебуває в СІЗО, однак відмовляється свідчити. У його квартирі знайшли велику суму готівки.

Жертва злочину до 2018 року перебував у списку потенційних терористів Відомства щодо державного захисту землі Берлін. Зелімхан нібито служив в антитерористичному відділі МВС Грузії. Він також виступав парламентером між грузинськими силовиками і бойовиками під час зіткнень 2012 року в ущелині Лопота. А в роки конфлікту в Чечні воював проти російських військ. Його вбивство поліція називає замовним і чітко спланованим, розслідування ведеться «в усіх напрямках».

Центр з освіти і моніторингу прав людини з Тбілісі передав берлінській прокуратурі точні дані про особу вбитого. Як виявилося, на вбитого двічі вже скоювали замах. У 2009 році його хотіли отруїти, а у 2015 році він був важко поранений в руку, закриваючись від пострілу в голову. Після цього він приїхав до Німеччини, подавши прохання про надання притулку.

Грузинська громадська організація вимагає від берлінської прокуратури враховувати під час слідства обставини попередніх замахів, які так і не було розслідувано до кінця. Підозрюється, що за вбивством стоять російські спецслужби. Інші джерела припускають, що замовне вбивство скоїли за наказом Рамзана Кадирова.

Слідчі перевіряють також можливий зв’язок убитого з організованою злочинністю, зокрема, з наркоторговцями.

Нагадаємо, що це не перший злочин на території країн Європи, в організації якого підозрюють росіян. Найгучнішим за останні роки став теракт в Солсбері. У вересні минулого року поліція Великої Британії назвала імена підозрюваних в отруєнні родини Скрипалів. Це російські громадяни Олександр Петров і Руслан Бошіров.