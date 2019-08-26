Новости Германии: полиция Берлина рассматривает версию политического заказа убийства выходца из Чечни, фото — Berliner Kurier.

https://racurs.ua/n125953-policiya-berlina-rassmatrivaet-versiu-politicheskogo-zakaza-ubiystva-vyhodca-iz-chechni.html

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Берлинские следователи отрабатывают версию политического заказа, возможно, из Москвы, после убийства грузина, выходца из Чечни. Преступление было совершено 23 августа.

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Преступник передвигался на велосипеде и выстрелил в голову жертвы. Полиция задержала его по горячим следам. Им оказался 49-летний гражданин России, уроженец Чечни. Убитый — гражданин Грузии Зелимхан К., долгие годы жил в Берлине, сообщает Berliner Kurier.

Задержанный подозреваемый находится в СИЗО, однако отказывается давать показания. В его квартире нашли большую сумму наличности.

Жертва преступления до 2018 года находился в списке потенциальных террористов Ведомства по государственной защите земли Берлин. Зелимхан якобы служил в антитеррористическом отделе МВД Грузии. Он также выступал переговорщиком между грузинскими силовиками и боевиками во время столкновений 2012 года в ущелье Лопота. А в годы конфликта в Чечне воевал против российских войск. Его убийство полиция называет заказным и четко спланированным, расследование ведется «во всех направлениях».

Центр по образованию и мониторинга прав человека из Тбилиси передал берлинской прокуратуре точные данные о личности убитого. Как оказалось, на него дважды уже совершали покушение. В 2009 году его хотели отравить, а в 2015 году он был тяжело ранен в руку, закрываясь от выстрела в голову. После этого он приехал в Германию, подав прошение о предоставлении убежища.

Грузинская общественная организация требует от берлинской прокуратуры учитывать во время следствия обстоятельства предыдущих покушений, которые так и не были расследованы до конца. Подозревается, что за убийством стоят российские спецслужбы. Другие источники предполагают, что заказное убийство совершили по приказу Рамзана Кадырова.

Следователи проверяют также возможную связь убитого с организованной преступностью, в частности, с наркоторговцами.

Напомним, что это не первое преступление на территории стран Европы, в организации которого подозревают россиян. Самым громким за последние годы стал теракт в Солсбери. В сентябре прошлого года полиция Великобритании назвала имена подозреваемых в отравлении семьи Скрипалей. Это российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов.