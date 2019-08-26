Старт картофельного сезона: Супрун рассказала, как правильно собирать, готовить и есть «второй хлеб», фото — Тячев

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Конец лета — время сбора урожая картофеля. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун напомнила украинцам, как правильно собирать, готовить и есть «второй хлеб».

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В Фейсбук Супрун сообщила, что Украина входит в пятерку мировых лидеров по выращиванию картофеля.

Во всем мире потребление этого овоща сократилось вдвое за последние 100 лет. Но глава Минздрава утверждает, что картофель не наносит вреда фигуре, поскольку 100 г вареной или печеной картошки дают человеку всего 94 ккал, а это меньше, чем рис или спагетти. Она одновременно предупреждает, что приготовления картофеля с использованием масла, сливок, сметаны, сыра, жирного мяса, ветчины увеличивает ее калорийность в разы.

В рекомендациях по здоровому рациону картофель относят к крахмалистым продуктам (хлеб, каши), а не к овощам. Поэтому Супрун советует есть картофель вместе с овощами.

Чтобы блюда из картофеля не причинили вреда организму, руководитель Минздрава советует готовить картошку в кожуре и дополнять овощами. Таким образом мы избежим потребления образованных из масла альдегидов, сохраним под кожурой витамины и минералы.

Поэтому картофель лучше всего запекать или отваривать в кожуре, на пару, или готовить в микроволновке. При таком приготовлении не теряется витамин С и калий. Микроволновка сохраняет вдвое больше витамина С, чем кастрюля с кипятком. Кроме того, отварной картофель можно порезать, быстро обжарить со специями и чесноком.

Относительно дерунов или жареной картошки, то проблема в подсолнечном масле, на котором ее жарят. При сильном нагревании подсолнечное масло образует альдегиды. Лучше всего жарить картошку на оливковом и рапсовом маслах, — считает Супрун.

Она не советует употреблять картофель фри и чипсы, поскольку фритюр делают на смеси масел, и нагревают их при высокой температуре по несколько раз. Это приводит к образованию транс-жиров, а они способствуют воспалительным процессам и атеросклерозу.

Несколько советов Супрун дала и относительно сбора украинского «второго хлеба».

Она советует беречь поясницу, поскольку этот процесс сильно нагружает поясницу и спину, растягивает подколенные связки. При этом она советует нагружать и противоположные группы мышц, то есть прогибаться назад. Если наклоняться тяжело, Супрун советует подстелить что-то под колени.

Отдельный ее совет посвящен прививке от столбняка. Его возбудитель живет в земле, и если пораниться во время копания картофеля или моркови, можно заразиться болезнью.

Ешьте правильно приготовленную картошку на здоровье, но трижды подумайте, сколько вам действительно нужно ее сажать, — полушутя написала и.о. министра.

Напомним, что летом Супрун сообщила, что в случае отстранения от работы в Министерстве здравоохранения, она планирует издать книгу с советами по здоровому образу жизни. Она считает, что в нашей стране очень мало книг о здоровье, и чтобы исправить эту ситуацию, она готова отправиться в писатели.