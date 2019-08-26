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Ракурс
На Волыни устроили гонки поросят, животных едва не растерзали живьем на глазах толпы, скриншот видео

На Волыни устроили гонки поросят, животных едва не растерзали живьем на глазах толпы (ФОТО, ВИДЕО 18+)

26 авг 2019, 15:24
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Для жителей Заборольськои объединенной территориальной общины на Волыни устроили праздник общины. Но оно чуть не закончилось смертью поросят на глазах у нескольких сотен людей.

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Этот инцидент произошел в воскресенье, 25 августа, на сельском стадионе.

Видео противоречивого празднования в Фейсбук разместил Дмитрий Корецкий. Социальная сеть пока ограничивает просмотр видео: указывает, что оно может содержать проявления жестокости или сцены насилия. Увидеть эти ужасные кадры можно по этой ссылке.

На Волыни устроили гонки поросят, животных едва не растерзали живьем на глазах толпы, скриншот видео

Организаторы устроили на стадионе в Забороле конкурс — гонки поросят. Сначала поросят подталкивали бежать пинками, со временем люди почему-то набросились на двух поросят и чуть не растерзали их живьем.

Комментарии под видео в сети красноречивы: пользователи возмущаются, как в 21 веке можно так по-варварски развлекаться. Люди обращают внимание, что на дикие развлечения смотрели дети, а многие присутствующие смеялись с того, что поросят чуть не разорвали.

На Волыни устроили гонки поросят, животных едва не растерзали живьем на глазах толпы, скриншот видео

На Волыни устроили гонки поросят, животных едва не растерзали живьем на глазах толпы, скриншот видео

«Ракурс» сообщал, что живодеры из Барышевского района Киевской области предстанут перед судом за убийство более 20 животных. Супруги с 2017 года через интернет искали кошек и собак якобы для предоставления им убежища в своем доме, но на самом деле умышленно мучили животных, доводя до полного истощения и гибели.

Источник: Ракурс


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