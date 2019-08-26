На Волыни устроили гонки поросят, животных едва не растерзали живьем на глазах толпы, скриншот видео

https://racurs.ua/n125951-na-volyni-ustroili-gonki-porosyat-jivotnyh-edva-ne-rasterzali-jivem-na-glazah-tolpy-foto-video.html

Ракурс

Для жителей Заборольськои объединенной территориальной общины на Волыни устроили праздник общины. Но оно чуть не закончилось смертью поросят на глазах у нескольких сотен людей.

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Этот инцидент произошел в воскресенье, 25 августа, на сельском стадионе.

Видео противоречивого празднования в Фейсбук разместил Дмитрий Корецкий. Социальная сеть пока ограничивает просмотр видео: указывает, что оно может содержать проявления жестокости или сцены насилия. Увидеть эти ужасные кадры можно по этой ссылке.

Организаторы устроили на стадионе в Забороле конкурс — гонки поросят. Сначала поросят подталкивали бежать пинками, со временем люди почему-то набросились на двух поросят и чуть не растерзали их живьем.

Комментарии под видео в сети красноречивы: пользователи возмущаются, как в 21 веке можно так по-варварски развлекаться. Люди обращают внимание, что на дикие развлечения смотрели дети, а многие присутствующие смеялись с того, что поросят чуть не разорвали.

«Ракурс» сообщал, что живодеры из Барышевского района Киевской области предстанут перед судом за убийство более 20 животных. Супруги с 2017 года через интернет искали кошек и собак якобы для предоставления им убежища в своем доме, но на самом деле умышленно мучили животных, доводя до полного истощения и гибели.