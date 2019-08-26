В Гонконге продолжаются протесты. Фото: flickr.com

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В ходе протестов в Гонконге демонстранты начали уничтожать разумные фонарные столбы, к которым подключены датчики и камеры видеонаблюдения.

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Один из столпов взломали с помощью веревки и залили объектив камеры жидкостью, чтобы вывести ее из строя. Второй столб повалили после того, как перерезали электропилой. Так протестующие борются с системами слежения: они считают, что камеры на столбах помогают властям распознавать лица. Об этом 26 августа сообщает издание Snob.ru со ссылкой на Business Insider.

При этом власти Гонконга убеждают, что системы, установленные на «умных» столбах, собирают информацию о пробках на улицах, погоде и качестве воздуха. На улицах установлено почти 50 таких столбов, власти обещают установить примерно 400 конструкций.

Как известно, протесты в Гонконге продолжаются уже 12 недель подряд. Митинги были вызваны намерением властей принять закон об экстрадиции правонарушителей из Гонконга в Пекин. Манифестанты добились отказа администрации Гонконга от законопроекта об экстрадиции, но требования демонстрантов к властям КНР относительно прекращения давления на Гонконг продолжают звучать еженедельно.

Также демонстранты выступают против внедрения технологий слежения. Протестующие используют зонты и маски против систем слежения, закрывают лица.

Напомним, 25 августа в Гонконге полиция впервые за почти три месяца акций протеста применила против демонстрантов огнестрельное оружие. Один из полицейских выстрелил боевым патроном в сторону митингующих. Факт выстрела уже признало руководство полиции. Демонстранты бросали в полицейских камни и бутылки с зажигательной смесью. Силовики в ответ применили водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.