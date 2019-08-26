Сотрудников ФСБ задержали за нарушение границы. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n125949-v-litve-zaderjali-dvuh-voorujennyh-sotrudnikov-fsb-rossii.html

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В Литве пограничники задержали двух вооруженных сотрудников пограничной службы ФСБ России.

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Российских силовиков задержали в Ниде поздно вечером, 25 августа. Уже на следующий день нарушителей границы передали российской стороне. Об этом 26 августа сообщает «Инфтерфакс» со ссылкой на телеканал LNK.

По словам заместителя главы Службы охраны государственной границы Литвы Видаса Мачайтиса, вооруженные российские силовики зашли на полкилометра на территорию иностранного государства. При себе сотрудники ФСБ имели пистолеты. После задержания россияне божились, что нечаянно пересекли государственную границу Литвы.

Нарушителей удалось зафиксировать и задержать с помощью систем видеонаблюдения. Инцидент произошел после завершения встречи пограничников Литвы и Калининградской области России.

Напомним, в мае в Черногории к 12 и 15 годам тюремного заключения приговорили двух российских агентов. Их обвинили в организации попытки военного переворота во время парламентских выборов в Черногории.