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Российские истребители Су-30СМ. Фото: flickr.com

Ракетные стрельбы провели оккупанты в Крыму (ВИДЕО)

26 авг 2019, 13:44
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В оккупированном Крыму военнослужащие Вооруженных сил РФ провели военные учения.

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Оккупанты провели учебно-боевые пуски ракет класса «воздух-воздух» с истребителей Су-30СМ. Летчики учились перехватывать и уничтожать воздушные цели. Об этом 26 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также командование задействовали в учениях малогабаритные световые мишени, которые использовались для имитации воздушных целей условного противника. Всего было задействовано 10 истребителей.

Ранее сообщалось, что в марте прошли масштабные военные учения десантников в оккупированном Крыму. Россия стянула на полуостров более 1,5 тыс. военных и 300 единиц боевой техники, а также военные самолеты, вертолеты и корабли.

Напомним, в январе РФ тоже провела военные маневры в оккупированном Крыму. Во время учений оккупанты сдавали нормативы знания инженерного оборудования, маскировки и смены огневых позиций.

Источник: Ракурс


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