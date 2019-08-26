Ракетні стрільби провели окупанти в Криму (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n125948-raketni-strilby-provely-okupanty-v-krymu-video.htmlРакурс
В окупованому Криму військовослужбовці Збройних сил РФ провели військові навчання.
Окупанти провели навчально-бойові пуски ракет класу «повітря-повітря» з винищувачів Су-30СМ. Льотчики вчилися перехоплювати та знищувати повітряні цілі. Про це 26 серпня повідомила прес-служба Міноборони РФ.
Також командування задіяло в навчаннях малогабаритні світлові мішені, які використовувалися для імітації повітряних цілей умовного противника. Загалом було задіяно 10 винищувачів.
Раніше повідомлялося, що в березні пройшли масштабні військові навчання десантників в окупованому Криму. Росія стягнула на півострів понад 1,5 тис. військових та 300 одиниць бойової техніки, а також військові літаки, вертольоти та кораблі.
Нагадаємо, січні РФ теж провела військові маневри в окупованому Криму. Під час навчань окупанти здавали нормативи із знання інженерного обладнання, маскування і зміни вогневих позицій.