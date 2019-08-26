Російські винищувачі Су-30СМ. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n125948-raketni-strilby-provely-okupanty-v-krymu-video.html

Ракурс

В окупованому Криму військовослужбовці Збройних сил РФ провели військові навчання.

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Окупанти провели навчально-бойові пуски ракет класу «повітря-повітря» з винищувачів Су-30СМ. Льотчики вчилися перехоплювати та знищувати повітряні цілі. Про це 26 серпня повідомила прес-служба Міноборони РФ.

Також командування задіяло в навчаннях малогабаритні світлові мішені, які використовувалися для імітації повітряних цілей умовного противника. Загалом було задіяно 10 винищувачів.

Раніше повідомлялося, що в березні пройшли масштабні військові навчання десантників в окупованому Криму. Росія стягнула на півострів понад 1,5 тис. військових та 300 одиниць бойової техніки, а також військові літаки, вертольоти та кораблі.

Нагадаємо, січні РФ теж провела військові маневри в окупованому Криму. Під час навчань окупанти здавали нормативи із знання інженерного обладнання, маскування і зміни вогневих позицій.