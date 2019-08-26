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Ракурс
Глава Офісу президента Андрій Богдан. Фото: Liga.net

Богдан прокоментував свій відпочинок у Франції та показав фото з Донбасу

26 сер 2019, 13:11
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Андрій Богдан, глава Офісу президента України, відреагував на повідомлення щодо його відпочинку у французькому Сен-Тропе.

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Політик 22 серпня побував на весіллі юриста Андрія Довбенка у Франції. Богдан відзначив, що вільний час він може проводити так, як забажає. Про це він 26 серпня написав на власній сторінці у Facebook.

Порохоботи заспокійтеся. У вільний від роботи час я можу їхати туди, куди хочу. Хочу на весілля в Сан Тропе, а хочу — на фронт в Піски. Принципово — не красти (але вам цього не зрозуміти), — йдеться у повідомленні.

Також представник команди Зеленського опублікував фото з селища Піски. Світлини датовані серпнем 2015 року, коли Андрій Богдан відвідав прифронтову зону й поспілкувався з військовослужбовцями Збройних сил України. Військовим привезли спецтехніку, спеціальні мапи та продукти харчування. Серед іншого на кількох фото Богдан позував із автоматом у руках.

Богдан поділився архівними фото з Донбасу. Фото: Андрій Богдан у Facebook

Богдан поділився архівними фото з Донбасу. Фото: Андрій Богдан у Facebook

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що глава Офісу президента України Андрій Богдан провів три дні на дорогому курорті Сен-Тропе у Франції. Зазначалося, що Богдан прилетів на весілля 22 серпня й відпочивав на приватній яхті. Через весілля Богдан пропустив урочистості з нагоди святкування Дня Незалежності в Києві.

Джерело: Ракурс


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