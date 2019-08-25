Кадри Зеленського: Богдан злітав на свята у Сен-Тропе. Фото: Бабель

https://racurs.ua/ua/n125920-bogdan-zlitav-na-svyata-u-sen-trope-zmi-foto.html

Ракурс

Очільник Офісу президента України Андрій Богдан провів три дні на дорогому курорті Сен-Тропе у Франції.

Loading...

Про його поїздку на весілля юриста Андрія Довбенка 25 серпня повідомляють «Наші гроші».

Цю подію Довбенко святкував на півдні Франції. Богдан, за інформацією журналістів, прилетів на весілля 22 серпня. Того дня молодята влаштували вечірку напередодні весілля у Сен-Тропе. Богдан провів на півдні Франції й День Незалежності, доки його керівник, президент України Володимир Зеленський, перебував у центрі святкувань в Києві.

Керівник Офісу президента відпочивав на приватній яхті, зазначають журналісти, обіцяючи повідомити решту інформацію щодо поїздки Богдана в одному з наступних розслідувань.

Андрій Довбенко часто був у фокусі матеріалів ЗМІ, у яких повідомлялося про його вплив на кадрові призначення та так зване «вирішення питань» з державними реєстраторами і виконавчою службою. Дружиною Довбенка стала юрист Ганна Огренчук, яку призначили до комісії з питань правової реформи.

Богдан літав на дорогий курорт в компанії забудовника Андрія Вавриша. Саме він презентував проект перенесення офісу президента в «Український дім».

Нагадаємо, що 22 серпня стало відомо, що Андрій Богдан судитиметься з авторами програми «Схеми» й журналістами Національної суспільної телерадіокомпанії України про захист честі, гідності та ділової репутації.