Андрій Богдан, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n124670-tovarysh-bogdana-zabudovuie-vje-drugu-dilyanku-genprokuratury-v-kyievi-zmi-video.html

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Товариш голови Офісу президента Андрія Богдана Андрій Варвиш споруджує ще один житловий комплекс у центрі Києва вже на другій земельній ділянці Генеральної прокуратури України (ГПУ).

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Про це йдеться в розслідуванні журналістів телепрограми «Наші гроші».

Раніше компанія Вавриша «Сага Девелопмент» разом із партнерами побудувала на ділянці Генпрокуратури житловий комплекс «Нью-Йорк». Квартир у цьому житловому комплексі ГПУ не отримала. Замість цього прокурорам були передані квартири в менш престижних житлових комплексах.

Новий комплекс отримав назву «Філадельфія». Він розташовується на території заводу «Арсенал», частина котрого закріплена за Генпрокуратурою. Зазначається, що Генпрокуратура раніше намагалася замовити тут спорудження житлового комплексу, проте безуспішно, оскільки ця земельна ділянка відноситься до земель промисловості, на котрих здійснювати будівництво забороняє законодавство.

Проте після цьогорічних президентських виборів за два тижні, з 20 травня до 4 червня, прокурорам вдалося через столичну мерію змінити цільове призначення цієї ділянки й отримати дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції. Роль замовника будівництва була делегована компанії «Оболоньторгстандарт», девелоперами виступили «Сага Девелопмент» і «Перфект Груп». Остання компанія пов’язана з колишнім заступником міністра регіонального розвитку і будівництва Дмитром Ісаєнком, котрий входить до прохідної частини списку політичної партії «Опозиційна платформа — За життя».

Зазначається, що інформацію про товаришування з Богданом і Ісаєнком Вавриш сам підтвердив журналістам Bihus.info. Крім того, у соцмережах можна знайти його спільні фотографії з Богданом.

На думку експертів, спорудження «Філадельфії» відбувається з порушеннями — частина земельної ділянки досі відноситься до земель промисловості, на котрих споруджувати житло заборонено. Крім того, на цій території дозволяється спорудження будинків із максимальною висотою вісім поверхів, в той час як висота «Філадельфії» має становити 17 поверхів.

У Генпрокуратурі ж порушень на бачать, а очікують на передачу частини квартир у новозбудованому ЖК, — зазначають журналісти Bihus.info.

Нагадаємо, опубліковані в Інстаграмі фотознімки «співаючого ректора» Михайла Поплавського восени минулого року допомогли журналістам виявити його незадекларований заміський будинок.