Вбивство Шеремета: Нацполіція назвала однією з версій діяльність екстремістів. Фото: "РБК-Україна"

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Ракурс

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У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета поліція розглядає кілька версій і однією з них є діяльність екстремістськи налаштованих груп.

Поліція веде перевірки щодо причетності до вбивства Шеремета екстремістських груп, які намагались злочинним шляхом досягнути зміни влади та повалення конституційного ладу. Про це заявив голова Національної поліції Сергій Князєв на брифінгу після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

Князєв розповів, що слідчі висунули й інші версії вчинення злочину. Насамперед, це професійна діяльність Шеремета в Україні та за її межами.

Серед версій також бажання дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в державі, побутові та міжособистісні конфліктні ситуації. Крім цього, як версію, розглядають помилку в об'єкті злочину, адже автомобіль, який замінували, належав не загиблому Шеремету, а його співмешканці.

Нагадаємо, що Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля. Невідомі замінували його машину, відомий журналіст помер у кареті швидкої допомоги.

У серпні 2018 року генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що слідство володіє інформацією, яка може вивести на виконавців та замовників вбивства журналіста. Правоохоронці встановили особу, яка може бути причетна до скоєння злочину, однак її досі не ідентифікували.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що президент Зеленський запросив голову поліції Князева на відкритий брифінг для звітування по розслідуванню вбивства Павла Шеремета.