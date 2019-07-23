Убийство Шеремета: Нацполиция назвала одной из версий деятельность экстремистов. Фото: "РБК-Украина"

https://racurs.ua/n124669-ubiystvo-sheremeta-nacpoliciya-nazvala-odnoy-iz-versiy-deyatelnost-ekstremistov.html

Ракурс

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В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета полиция рассматривает несколько версий и одной из них является деятельность экстремистски настроенных групп.

Полиция ведет проверки причастности к убийству Шеремета экстремистских групп, которые пытались преступным путем достичь смены власти и свержения конституционного строя. Об этом заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев на брифинге после встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Князев рассказал, что следователи выдвинули и другие версии совершения преступления. Прежде всего, это профессиональная деятельность Шеремета в Украине и за ее пределами.

Среди версий также желание дестабилизировать социально-политическую ситуацию в государстве, бытовые и межличностные конфликтные ситуации. Кроме этого, как версию, рассматривают ошибку в объекте преступления, ведь автомобиль, который заминировали, принадлежал не погибшему Шеремету, а его сожительнице.

Напомним, что Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Неизвестные заминировали его машину, известный журналист умер в карете скорой помощи.

В августе 2018 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что следствие располагает информацией, которая может вывести на исполнителей и заказчиков убийства журналиста. Правоохранители установили личность того, кто может быть причастен к совершению преступления, однако его до сих пор не идентифицировали.

Ранее «Ракурс» сообщал, что президент Зеленский пригласил главу полиции Князева на открытый брифинг для отчета по расследованию убийства Павла Шеремета.